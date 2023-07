Найкращий удар на рахунку легенди футболу.

Визначено найкращий гол минулого сезону Ліги чемпіонів, повідомляє прес-служба УЄФА, інформує ZN.ua .

Найкращим результативним ударом був визнаний гол аргентинського футболіста ПСЖ Ліонеля Мессі у ворота "Бенфіки" у 3-му турі групового етапу.

На 22-й хвилині 36-річний Лео після передачі від Неймара далеким ударом у дотик не залишив шансів голкіперу португальців.