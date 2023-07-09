Український баскетболіст провів яскравий дебютний матч у Літній лізі НБА

Українець зіграв у США.

Центрової збірної України Дмитро Скапінцев взяв участь у матчі "Нью-Йорка" проти "Філадельфії" на турнірі Літньої ліги НБА, інформує ZN.ua.

Український баскетболіст провів яскравий дебютний матч у Літній лізі НБА
© ФБУ

Дмитро провів на майданчику 13 хвилин, набрав 10 очок (4/5 двоочкових, 0/1 триочкових, 2/5 штрафних) здійснив 8 підбирань (6 з них – у нападі), 2 асисти, 3 блок-шоти та зробив 1 втрату.

Сам матч закінчився поразкою команди українця із рахунком 101:110. У наступному поєдинку Літньої ліги "Нікс" зіграють із "Брукліном".

25-річний центровий минулий сезон провів у фарм-клубі "Нью-Йорка" "Вестчестер Нікс" у Лізі розвитку НБА. Українець у середньому набирав 8,4 очка та здійснював 6,1 підбирання.

В Україні Скапінців встиг пограти за "Київ-Баскет" та "Черкаські мавпи", а також виступав у Литві за команду "Піно Жвайгждес".

Нагадаємо, в НБА грають два українці – Олексій Лєнь ("Сакраменто") та Святослав Михайлюк ("Шарлотт").


Олексій Леонічев, ZN.ua





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