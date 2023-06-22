Відомий український боксер кинув виклик росіянину
Українець хоче перемогти спортсмена із РФ.
Колишній чемпіон у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик звернувся до чемпіона WBA із Росії Дмитра Бівола, інформує
"Бівол, яка прикра поразка. Хочеш реванш?" – написав Гвоздик, опублікувавши фото з церемонії нагородження Універсіади-2013 у російській Казані.
Зазначимо, що тоді українець переміг у ваговій категорії до 81 кг, росіянин став другим.
Нагадаємо, Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а у 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном українець став чемпіоном світу за версією WBC.
Українець у жовтні 2019 року програв технічним нокаутом бій проти росіянина Артура Бетербієва, після чого вирішив завершити кар'єру.
У лютому цього року Гвоздик відновив кар'єру і вже провів два переможні поєдинки.