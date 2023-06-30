Колишня перша ракетка світу зненацька відновила кар'єру після трирічної паузи

Каролін Возняцкі зіграє на турнірі у Канаді.

Данська тенісистка Каролін Возняцкі вирішила відновити кар'єру після тривалої перерви, інформує ZN.ua.

Колишня перша ракетка світу зненацька відновила кар'єру після трирічної паузи
Каролін Возняцкі
© Jimmie48 Tennis Photography

Про це вона повідомила у спеціальному матеріалі Vogue.

32-річна спортсменка заявила, що планує вперше з'явитися на корті на турнірі в Монреалі, який стартує 7 серпня та стане підготовкою до US Open. Потім вона вирушить до Нью-Йорка.

Каролін Возняцкі завершила кар'єру в січні 2020 року через ревматоїдний артрит та проблеми з мотивацією. За цей час вона народила двох дітей – дочку Олівію та сина Джеймса.

Датчанка у 2010-му році ставала першою ракеткою світу. На її рахунку перемога на Australian Open-2018 та два фінали на US Open. Загалом Возняцкі виграла 30 турнірів WTA в одиночному розряді.


Данило Слесь, ZN.ua





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