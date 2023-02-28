"Динамо" влітку планує продати двох своїх лідерів - ЗМІ

Кияни не перешкоджатимуть трансферам.

Шапаренко - один із лідерів "Динамо"
© ФК Динамо

"Динамо" влітку готове розглядати пропозиції щодо всіх гравців, повідомляє журналіст Ігор Циганик.

За його інформацією, влітку команду можуть залишити воротар Георгій Бущан та Микола Шапаренко.

"У "Динамо" зараз не перешкоджатимуть нікому, хто хоче піти. Є певна фінансова ситуація, тому цікаві пропозиції розглядаються. Наскільки я розумію, Шапаренко були готові продати взимку, але травма змінила ситуацію. Зараз пропозицій щодо Бущана та Шапаренка, які могли б влаштувати клуб, доки немає" - сказав Циганик.

Цього сезону 28-річний Бущан через травму зіграв за "біло-синіх" дев'ять матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 15 голів і двічі зіграв на "нуль".

Шапаренко ще у вересні переніс операцію після серйозної травми коліна, отриманої у матчі Ліги Європи. У сезоні 24-річний гравець встиг провести лише 9 матчів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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