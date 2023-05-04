Зінченко влітку може залишити "Арсенал" - ЗМІ

Українець може змінити клуб.

Український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко може влітку змінити клубну прописку, стверджує La Gazzetta dello Sport, інформує ZN.ua.

Зінченко влітку може залишити
"Арсенал" Зінченка веде боротьбу за чемпіонство з "Ман Сіті"
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За інформацією джерела, якщо "каноніри" залишаться без титулу, керівництво планує серйозно оновити склад, а тому доведеться розлучитися з низкою гравців.

Зараз у трансферному аркуші лондонців перебувають Фоларін Балогун, Граніт Джака та Олександр Зінченко.

При цьому українця готові продати, якщо надійде пропозиція на не менш ніж 45 млн євро.

Повідомляється, що на українця претендує низка європейських клубів, проте витратитися готова лише мюнхенська "Баварія".

Нагадаємо, 26-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.

Цього сезону Зінченко зіграв 32 матчі за "Арсенал" у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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