У Саудівській Аравії влітку планують підписати величезну кількість футболістів із топ-чемпіонатів

У країні намагаються популяризувати футбол.

Керівництво чемпіонату Саудівської Аравії розраховує, що влітку місцеві клуби посиляться гравцями із топ-5 ліг Європи, повідомляє ESPN, інформує ZN.ua.

У Саудівській Аравії влітку планують підписати величезну кількість футболістів із топ-чемпіонатів
У лізі діє ліміт – 8 легіонерів у заявці
© Al Nassr FC

Очікується, що команди підпишуть близько 50 футболістів із чемпіонатів Англії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії.

Повідомляється, що Міністр спорту підтримав цей план, а акцент буде зроблено на виконавцях, які влітку стануть вільними агентами.

Зазначимо, що головною причиною такого ходу є підготовка до можливого проведення ЧС-2030.

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року до саудівського клубу "Аль-Наср" перейшов 38-річний зірковий португалець Кріштіану Роналду.

"Аль-Наср" підписав Кріштіану Роналду, який перебував у статусі вільного агента після того, як він через скандальне інтерв'ю залишив "Манчестер Юнайтед".

Форвард зароблятиме по 200 млн доларів на рік, що є рекордом в історії футболу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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