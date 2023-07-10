Екснаставник "Шахтаря" Йовічевіч очолив клуб із Саудівської Аравії

Хорват швидко знайшов новий клуб.

Саудовський Аль-Раєд повідомив про призначення Ігора Йовічевіча новим головним тренером, інформує ZN.ua.

Екснаставник
© ФК Шахтер

Про деталі угоди не повідомляється. "Аль-Раєд" минулого сезону чемпіонату Саудівської Аравії посів 10-е місце.

Нагадаємо, 49-річний Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року, коли пішов з "Дніпра-1". Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.

Хорватський фахівець створив абсолютно нову команду, яку залишили топові легіонери, а залишилися молоді українці та кілька іноземних гравців.

1 липня стало відомо про те, що Йовічевіч більше не є головним тренером "Шахтаря", а новим наставником був призначений нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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