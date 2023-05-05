Один із лідерів "Шахтаря" відновився після травми
Українець розпочав тренування.
Донецький "Шахтар" оголосив про те, що півзахисник Дмитро Криськів повністю відновився після травми ноги та повернувся до повноцінних тренувань, інформує
Зазначимо, що Криськів травмувався 12 квітня у матчі з ФК "Львів", а повідомлялося, що гравець може пропустити залишок цього сезону УПЛ та молодіжний Євро-2023 через серйозне пошкодження.
22-річний Криськів є вихованцем харківського "Металіста", а гравцем "Шахтаря" став у 2016 році.
У той період футболіст не зумів закріпитися у зірковому складі "гірників" і був змушений вирушати в оренди до "Маріуполя" та "Металіста 1925".
Після того, як з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, донеччан залишили майже всі основні футболісти, Криськів повернувся до "Шахтаря", де зумів стати одним із лідерів оновленої команди.
У поточному сезоні півзахисник забив шість голів і віддав чотири асисти у 16 матчах за "Шахтар".