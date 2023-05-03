Мессі влітку піде з ПСЖ у статусі вільного агента – ЗМІ

Форвард не продовжуватиме контракт із клубом.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі після завершення сезону піде з французького "Парі Сен-Жермен", інформує ZN.ua .

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Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 35-річний капітан збірної Аргентини вже остаточно вирішив не продовжувати контракт, який спливає влітку. Батько футболіста повідомив про рішення гравця керівництву ПСЖ ще місяць тому.

Варто зазначити, що раніше з'явилася інформація про усунення гравця від тренувань на два тижні за поїздку до Саудівської Аравії, яка не була погоджена з клубом. Це сталося після матчу, у якому ПСЖ програв "Лор'яну" з рахунком 1:3.

Цього сезону чемпіонату Франції аргентинський форвард провів 28 матчів, забив 15 голів і зробив 15 асистів.

Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном. У ЗМІ з'являлася інформація про бажання "Барси" повернути легенду.