"Шахтар" продовжив контракт з одним із лідерів команди

Захисник Микола Матвієнко підписав новий контракт із "Шахтарем", повідомляє прес-служба донеччан.

Нова угода 26-річного гравця розрахована на 5 років – до 31 грудня 2027 року.

"Я в "Шахтарі" вже більше 13 років, і для мене це не просто клуб, а велика родина, в якій я виріс, став професійним футболістом, гравцем національної збірної України. Для мене ця команда та цей клуб дуже важливі, тому я хочу дати ще більше користі "Шахтарю", повідомив Матвієнко.

Нагадаємо, Матвієнко є вихованцем "Шахтаря", а влітку 2015-го дебютував у складі першої команди донеччан. На сьогоднішній день на рахунку захисника 157 матчів та 7 голів за "гірників".

Взимку англійський "Брайтон" хотів оформити трансфер Матвієнка, проте "Шахтар" відмовився продавати українця.