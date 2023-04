Джошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) здобув перемогу у першому бою після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика.

Джошуа провів поєдинок на O2 Arena у Лондоні, а його суперником був американець Джермейн Франклін (21-2, 14 КО).

Британець домінував у ході бою, але й досить часто пропускав удари від суперника. Проте Франкліну не вдалося створити великі проблеми ексчемпіону, тому судді одноголосно віддали перемогу Джошуа – 118:111 та двічі 117:111.

Після фінального гонгу Джошуа спровокував бійку з суперником, яку зупиняли рефері та представники команд обох боксерів.