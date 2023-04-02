Джошуа здобув перемогу у першому бою після двох поразок від Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) здобув перемогу у першому бою після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика.

Джошуа провів поєдинок на O2 Arena у Лондоні, а його суперником був американець Джермейн Франклін (21-2, 14 КО).

Британець домінував у ході бою, але й досить часто пропускав удари від суперника. Проте Франкліну не вдалося створити великі проблеми ексчемпіону, тому судді одноголосно віддали перемогу Джошуа – 118:111 та двічі 117:111.

Після фінального гонгу Джошуа спровокував бійку з суперником, яку зупиняли рефері та представники команд обох боксерів.

STILL GOING AT IT AFTER THE BELL ? #JoshuaFranklin LIVE on DAZN now pic.twitter.com/9XZhGx6r2c — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 1, 2023

Нагадаємо, минулі два бої Джошуа провів проти Олександра Усика. У першому поєдинку у Лондоні у вересні 2021 року українець переміг одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. У реванші 20 серпня 2022 року Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів у Саудівській Аравії.

Для Джошуа це був перший бій не за титули, починаючи з 2015 року.