П'ять відомих українських футбольних арбітрів завершили кар'єру

Рефері пішли на пенсію.

У п'ятницю, 14 липня, УАФ повідомила про зміни у Комітеті арбітрів, інформує ZN.ua.

П'ять відомих українських футбольних арбітрів завершили кар'єру
© УПЛ

У зв'язку з перевищенням вікового цензу, а також з метою дотримання стратегічного курсу на омолодження суддівського корпусу професійну кар'єру арбітрів завершили Євген Арановський, Анатолій Абдула, Сергій Бойко, Олександр Дердо та Володимир Володін.

Також Комітет арбітрів УАФ назвав суддів, категорію яких підвищили із ПФЛ до УПЛ. Серед них 25-річна Софія Причина.

До списку увійшли Олександр Афанасьєв, Назарій Дьордь, Клим Заброда, Сергій Задіран, Олександр Каленов, Крістіна Козорог, Михайло Райда, Денис Рєзніков та Дмитро Євтухов.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2022/23 чемпіоном України став "Шахтар", срібло вперше в історії виграв "Дніпро-1", а бронза дісталася "Зорі". "Динамо" стало лише четвертим, а вилетіли ФК "Львів" та "Металіст".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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