Один із головних українських шахових талантів виступатиме за Румунію

20-річний українець Кирило Шевченко виступатиме у складі збірної Румунії з шахів, повідомляє Федерація шахів Румунії .

"З радістю та гордістю повідомляємо, що один із наймолодших талантів світу гросмейстер Кирило Шевченко обрав грати за Румунію. Ласкаво просимо до нашої команди", - йдеться у повідомленні федерації.

Нагадаємо, Шевченко завоював титул гросмейстера у 2017 році у 14-річному віці та єпПереможцем командного чемпіонату Європи-2021 у складі України.

Наразі посідає 80-е місце у світовому рейтингу FIDE. Серед українців був п'ятим номером, а серед румунів буде третім.

Зазначимо, 2022 року Шевченко провів красиву переможну партію проти найкращого шахіста світу Магнуса Карлсена.