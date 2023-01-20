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2023-01-20
Один із головних українських шахових талантів виступатиме за Румунію
Шахіст більше не представлятиме Україну.
Українські шахи втратили перспективного гросмейстера© Укрінформ
20-річний українець Кирило Шевченко виступатиме у складі збірної Румунії з шахів, повідомляє
"З радістю та гордістю повідомляємо, що один із наймолодших талантів світу гросмейстер Кирило Шевченко обрав грати за Румунію. Ласкаво просимо до нашої команди", - йдеться у повідомленні федерації.
Нагадаємо, Шевченко завоював титул гросмейстера у 2017 році у 14-річному віці та єпПереможцем командного чемпіонату Європи-2021 у складі України.
Наразі посідає 80-е місце у світовому рейтингу FIDE. Серед українців був п'ятим номером, а серед румунів буде третім.
Зазначимо, 2022 року Шевченко провів красиву переможну партію проти найкращого шахіста світу Магнуса Карлсена.
Олексій Леонічев, ZN.ua