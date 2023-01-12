CAS відхилив апеляцію російських футбольних клубів щодо відсторонення від міжнародних змагань

Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні не ухвалив апеляцію РФС з дискваліфікації у міжнародних європейських турнірах.

Відхилення апеляції стосується як клубних команд, так і збірної Росії всіх вікових категорій.

"Справа не стільки у військовому конфлікті, скільки у надзвичайних та безпрецедентних наслідках, а саме: у повсюдному засудженні військового конфлікту, реакції спортивної спільноти на конфлікт, введенні санкцій та заборон на в'їзд до Росії. Присутність російських осіб на міжнародній арені може викликати протести та перерости у насильство", – йдеться у судовому рішенні.