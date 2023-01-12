CAS відхилив апеляцію російських футбольних клубів щодо відсторонення від міжнародних змагань

Окупантів не буде у міжнародних футбольних змаганнях.

CAS відхилив апеляцію російських футбольних клубів щодо відсторонення від міжнародних змагань
Відсторонення окупантів продовжено
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Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні не ухвалив апеляцію РФС з дискваліфікації у міжнародних європейських турнірах.

Відхилення апеляції стосується як клубних команд, так і збірної Росії всіх вікових категорій.

"Справа не стільки у військовому конфлікті, скільки у надзвичайних та безпрецедентних наслідках, а саме: у повсюдному засудженні військового конфлікту, реакції спортивної спільноти на конфлікт, введенні санкцій та заборон на в'їзд до Росії. Присутність російських осіб на міжнародній арені може викликати протести та перерости у насильство", – йдеться у судовому рішенні.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі. 2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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