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2023-01-09
Визначено найкращого тренера футбольних збірних за підсумками 2022 року
Перше місце зайняв наставник збірної Аргентини.
Скалоні привів Аргентину до перемоги на ЧС-2022© goal.com
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визначила найкращого тренера збірних за підсумками 2022 року.
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До першої трійки з великим відставанням від переможця увійшли наставник збірної Франції Дідьє Дешам (45 голосів) та головний тренер команди Марокко Валід Реграгі (30 голосів).
Нагадаємо, збірна Аргентини під керівництвом Скалоні виграла чемпіонат світу-2022 з футболу в Катарі. Ігровий час фіналу проти Франції завершився з рахунком 3:3, а у серії пенальті аргентинці перемогли з рахунком 4:2. Це третій Кубок світу з історії аргентинської збірної.
Данило Слесь, ZN.ua