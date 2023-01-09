Визначено найкращого тренера футбольних збірних за підсумками 2022 року

Перше місце зайняв наставник збірної Аргентини.

Визначено найкращого тренера футбольних збірних за підсумками 2022 року
Скалоні привів Аргентину до перемоги на ЧС-2022
© goal.com

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визначила найкращого тренера збірних за підсумками 2022 року.

Як повідомив офіційний сайт організації, перше місце зайняв наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні, який набрав 240 очок.

До першої трійки з великим відставанням від переможця увійшли наставник збірної Франції Дідьє Дешам (45 голосів) та головний тренер команди Марокко Валід Реграгі (30 голосів).

Нагадаємо, збірна Аргентини під керівництвом Скалоні виграла чемпіонат світу-2022 з футболу в Катарі. Ігровий час фіналу проти Франції завершився з рахунком 3:3, а у серії пенальті аргентинці перемогли з рахунком 4:2. Це третій Кубок світу з історії аргентинської збірної.


Данило Слесь, ZN.ua





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