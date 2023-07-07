УЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрів

УАФ уже відреагувала.

Українська асоціація футболу направила листа на адресу генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса з проханням розібратися в ситуації за участю росіянина Сергія Карасьова у щорічній зустрічі футбольних арбітрів, інформує ZN.ua .

© Чемпионат

"Ми звертаємося до вас з проханням розглянути ще одне зауваження щодо поширеної в ЗМІ інформації про те, що російський арбітр Сергій Карасьов отримав запрошення взяти участь у щорічній зустрічі футбольних арбітрів. Ця зустріч відбудеться у вересні в Швейцарії і є офіційним заходом для УЄФА. Російський футбольний союз (РФС) підтвердив факт цього запрошення, яке стало першим з 24 лютого 2022 року.

Ми переконані, що цей випадок є неприйнятним на тлі загальної політики УЄФА щодо громадян РФ , і вважаємо, що перераховане вище є результатом непорозуміння. Однак, користуючись нагодою, просимо вас надати коментар із цього приводу", - йдеться у заяві на офіційному сайті організації.

У сезоні-2022/2023 44-річний Карасьов відпрацював на 18 матчах російської Прем'єр-Ліги, показавши 71 жовту та три червоні картки.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки. Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Російська сторона намагалася оскаржити рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), проте Верховний суд Швейцарії відмовився від розгляду апеляції РФС щодо усунення клубів та збірних від міжнародних турнірів.