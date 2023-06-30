УЄФА назвав міста, які ухвалять наступні два фінали Ліги конференцій

Вирішальні матчі пройдуть у Греції та Польщі.

Під час засідання виконавчого комітету у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні були названі міста, які приймуть наступні два фінали Ліги конференції, інформує ZN.ua .

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Фінал Ліги конференцій УЄФА 2023/24 прийматиме у грецьких Афінах стадіон "Айя-Софія", де грає АЕК.

Фінал Ліги конференцій УЄФА 2024/25 відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні "Вроцлав", що є домашньою ареною місцевого "Шльонська".

Ліга конференцій – найновіший єврокубковий клубний турнір від УЄФА, який розігрується лише два сезони.

ЛК – це третій за значимістю єврокубок після Ліги чемпіонів та Ліги Європи. УЄФА проводить турнір із 2021-го року.

Торішнім переможцем Ліги конференцій була італійська "Рома", а цього сезону перемогу в турнірі святкував англійський "Вест Хем".