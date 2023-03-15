У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024

Понад 100 депутатів підписали листа.

У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
Білорусь готується до старту у відборі Євро-2024
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Депутати Європарламенту закликали УЄФА заборонити збірній Білорусі з футболу брати участь у кваліфікації чемпіонату Європи-2024, повідомляє Politico.

За інформацією джерела, підписи під листом до президента УЄФА Александера Чеферіна поставили понад 100 депутатів. Вони незадоволені тим, що збірна Білорусі уникла санкцій, попри підтримку країною війни Росії проти України.

"Факт участі збірної Білорусі у турнірі УЄФА буде використаний Аляксандром Лукашенком та його пропагандистами, щоб покращити репутацію в міжнародній спільноті. Це образливо для мешканців України та білорусів, які були змушені залишити рідну країну або залишилися вдома та живуть у страху", – сказано у листі.

Збірна Білорусі має зіграти у групі І відбіркового турніру Євро-2024. Перші матчі команди заплановані на 25 та 28 березня проти Швейцарії та Румунії відповідно. При цьому домашні поєдинки команда проводить у Сербії.


Данило Слесь, ZN.ua





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