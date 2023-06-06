"Я б його вбив": Усик розповів про можливу зустріч із Путіним

Боксер висловив однозначну позицію.

Український боксер Олександр Усик (20-0, 13 КО) поділився думками про можливу зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, інформує ZN.ua .

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"Якби у мене була зброя, я б її вбив. А якби у мене не було зброї, я б його задушив. Іншого виходу немає. Я просто не хочу з ним зустрічатися, тому що в мене до цієї людини немає жодних почуттів. Загалом ніяких. Це просто якась чорна пляма", – сказав Усик в інтерв'ю ютуб-каналу KOLOSEUM .

Нагадаємо, Олександр Усик у своєму останньому поєдинку 20 серпня минулого року роздільним рішенням суддів переміг у реванші Ентоні Джошуа та захистив свої титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.

36-річний Усик є уродженцем Сімферополя та приніс збірній України золоту медаль Олімпіади-2012 у Лондоні.