З російського полону звільнили українських спортсменів

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив про те, що після обміну військовополоненими в Україну повернулися троє спортсменів.

"Серед звільнених Героїв - троє спортсменів. Тренер з кікбоксингу WAKO - Олександр Нємков, президент РК "Азовець", ексгравець Національної збірної команди України з регбіліг - Анатолій Єгоров, чемпіон України зі стрільби серед Збройних Сил України, член збірної команди Львівської області з армрестлінгу - Артем Каширін", - написав Гутцайт на своїй сторінці у Facebook .

Нагадаємо, увечері 21 вересня на Чернігівщині відбувся масштабний обмін військовополоненими. Додому повернулися 215 українських військових, зокрема й захисників "Азовсталі". Серед них також командири гарнізону Маріуполь – Денис Прокопенко (позивний "Редіс"), Святослав Паламар та Сергій Волинський.

Усі вони до закінчення війни проти України будуть у Туреччині під особистим захистом президента Реджепа Ердогана.