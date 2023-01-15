"Шахтар" назвав своїх суперників на тренувальному зборі у Туреччині

Донецький "Шахтар" проведе шість матчів у січні-лютому на тренувальному зборі у Туреччині.

"Гірники" готуватимуться до другої частини сезону в Анталії з 10 січня до 9 лютого. Перший спаринг підопічні Ігора Йовічевіча проведуть із віденською "Аустрією".

Розклад спарингів:

20 січня, 16.30. "Шахтар" – "Аустрія" (Відень, Австрія)

27 січня, 16.30. "Шахтар" – "Копер" (Копер, Словенія)

31 січня, 16.30. "Шахтар" – "Лудогорець" (Розград, Болгарія)

1 лютого, 16.30. "Шахтар" – "Марібор" (Марібор, Словенія)

8 лютого, 10.00. "Шахтар" – "Сараєво" (Сараєво, Боснія та Герцеговина)

8 лютого, 16.30. "Шахтар" – "Динамо" (Тбілісі, Грузія)

Повідомляється, що всі матчі будуть показані у прямому ефірі на YouTube-каналі "Шахтаря" та у Shakhtar Club.

Нагадаємо, "Шахтар" закінчив першу половину сезону української Прем'єр-ліги на другому рядку. Також донеччани посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів та у лютому в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з французьким "Ренном".