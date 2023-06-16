Футболіст "Челсі" назвав етап кар'єри в Росії найгіршим у своєму житті

Гравець виступав у РФ.

Бразильський захисник лондонського "Челсі" Тьяго Сілва розповів про найважчий період у кар'єрі, інформує ZN.ua.

Футболіст
© chelseafc.com

"Я провів шість місяців у Росії. Це був один із найгірших періодів у моєму житті. Я перейшов у московське "Динамо" на правах оренди з "Порту", і під час передсезонки мені раптово стало дуже погано. Мені зробили кілька аналізів, і було підтверджено, що я маю туберкульоз і що він уже сильно прогресує.

Лікарі в Росії хотіли провести операцію на моїх легенях. Це був справді скрутний час. Пізніше рішення було ухвалено. Мій адвокат домовився про те, щоб я виписався з лікарні в Росії та зміг завершити своє лікування у Португалії. Це було дійсно важливо для мене", - наводить слова Сілви офіційний сайт "Челсі".

Нагадаємо, 38-річний Сілва є вихованцем "Флуміненесе", а у "Динамо" виступав у сезоні 2005/2006. Пізніше бразилець був футболістом "Порту", "Мілана", ПСЖ та "Челсі".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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