Усик назвав орієнтовну дату бою з Дюбуа

Українець при цьому вірить, що поєдинок із Тайсоном Ф'юрі все ще може відбутися у майбутньому, інформує ZN.ua.

Усик назвав орієнтовну дату бою з Дюбуа
Усик готується до бою наприкінці літа
© Boxingscene

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) повідомив, коли і де може пройти його бій проти британського претендента Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Першим для захисту стоїть WBA, це Дюбуа. Ми думали відбоксувати 29 квітня, але ми знаємо, що у нього травма коліна. Хотіли зробити у варіанті змін, щоб спочатку була IBF, але там щось не вийшло.

Напевно, це буде Дюбуа наприкінці літа. Я не говорю, що це сто відсотків відбудеться, але в цьому напрямі працює команда. І Олександр Красюк, і Егіс Клімас у цьому напрямі працюють. Британія – шикарний план", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу журналіста Володимира Кобелькова.

Також Усик оцінив ймовірність проведення бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі у майбутньому після зриву переговорів про поєдинок у квітні:

"Думаю, цей бій з Тайсоном Ф'юрі відбудеться, але не так, як планувалося 29 квітня. У тренувальному таборі я зробив багато роботи, яку ми запланували. Я покращив деякі свої результати у плаванні, бігу, їзді на велосипеді, затримці дихання.

Ф'юрі говорив про якісь величезні мільйони, що я король, я стою дорого і таке інше, я не впевнений, що можу назвати ті суми, які він казав, але мені здається, це більше 100 мільйонів. Він казав, що я Тайсон Ф'юрі, я король, я повинен отримати багато.

Я ж написав йому, що велич бійця не вимірюється грошима, мільйонами чи десятками мільйонів, велич бійця – це його поєдинки, це його шлях.

А те, що ти заробив 100 мільйонів, а через рік хтось заробить 200 мільйонів – про твої мільйони всі забудуть і все, а от коли ти переможеш усіх і в тебе абсолют, 4 пояси, то про це пам'ятатимуть абсолютно всі”.


Данило Слесь, ZN.ua





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