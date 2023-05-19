"Мені подобається бути аутсайдером": Ломаченко назвав свою головну перевагу у бою проти Хейні

Українець проведе бій за абсолют.

Українець Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) назвав свою головну перевагу в поєдинку проти Девіна Хейні (29-0, 15 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, інформує ZN.ua.
Бій пройде в США
© Sky Sports

"Мені подобається бути аутсайдером. Це краще для мене, аніж коли багато людей каже, як це було раніше, що бій стане легкою прогулянкою для мене. Коли ти аутсайдер, ти можеш просто бути самим собою. Хейні – розумний боксер. Він розуміє бокс і знає, що робити у рингу.

Я знаю його рівень, це буде непросто, але реально. Нині тиск чиниться на нього, а не на мене. Це краще. Його це має непокоїти, а не мене. Тому що я аутсайдер, я вже мав поразки", – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Хейні відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena. На кону стоятимуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі, якими володіє 24-річний Хейні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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