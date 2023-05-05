"Непроста ситуація в регіоні": російські лижники перенесли збори із Криму

Окупанти переживають за власну безпеку.

Російська олімпійська збірна з лижних перегонів перенесла збір із Криму до Кисловодська, інформує ZN.ua .

Збір не відбудеться у Криму © Фото из соцсетей

"У зв'язку з непростою ситуацією в регіоні травневий збір пройде в ті ж терміни (з 15 по 31 травня), але не в Криму, а в Кисловодську. На збір мають приїхати всі спортсмени, які входять до моєї групи", – сказав тренер Юрій Бородавко.

Нагадаємо, що з весни 2014 року після анексії окупантами з РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Протягом повномасштабного вторгнення РФ на окупованому півострові нерідко трапляються вибухи на військових об'єктах, нафтобазах, а також часто залітають безпілотники.

8 жовтня вранці на Кримському мості стався вибух і почалася потужна пожежа.