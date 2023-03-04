Російські окупанти планували викрасти батьків футболіста збірної України у Херсоні

Росіяни хотіли вимагати за них викуп.

Російські окупанти планували викрасти батьків футболіста збірної України у Херсоні
Коваленко грає в Італії
© УАФ

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв розповів про те, що під час окупації Херсона російські військові хотіли викрасти родину півзахисника італійської "Спеції" та збірної України Віктора Коваленка.

"Був такий випадок, що окупанти приходили у двір, де мешкав Коваленко. Вони питали у сусідів, де мешкає родина Коваленка. Я так розумію, вони хотіли їх викрасти і вимагати викуп", - сказав Караваєв у фільмі про український футбол під час війни " Гра незламних".

Нагадаємо, Херсон був окупований росіянами на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в березні минулого року. 11 листопада ЗСУ зуміли звільнити Херсон від російських окупантів.

Коваленко та Караваєв – є уродженцями Херсона. Віктор виступав за "Шахтар" із 2014 по 2021 рік. Взимку 2021-го він перебрався до "Аталанти", яка згодом відправила його в оренду до "Спеції".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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