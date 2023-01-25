На Australian Open за російські прапори заарештували чотирьох людей

Тенісний турнір проходить у Мельбурні.

На Australian Open за російські прапори заарештували чотирьох людей
У Мельбурні проходять вирішальні поєдинки
© kiev-rus.kiev.ua

Поліція австралійського штату Вікторія заарештувала чотирьох людей після зустрічі 1/4 фіналу Australian Open-2023 між сербом Новаком Джоковичем із росіянином Андрієм Рубльовим.

Повідомляється, що вони розгорнули прапори РФ, які під час проведення цьогорічного Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонені.

Як повідомляє Sport.ua, під час затримання ці люди погрожували охоронцям "Мельбурн Парку", що стало обтяжливою для них обставиною.

Зазначимо, що під час поєдинку Джоковича та Рубльова активно підтримували фанати з Сербії, а на трибунах також були вивішені прапори так званої ДНР та літери "Z", яка є головним символом окупантів після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, під час матчу першого кола Australian Open між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою (7:5, 6:7, 6:1) біля корту був помічений прапор РФ. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав організаторів вжити заходів, а після цього на Australian Open-2023 запровадили повну заборону прапорів Росії та Білорусі

Тенісистів із Росії та Білорусі допустили на турнір у Мельбурні у нейтральному статусі – без демонстрації національних символів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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