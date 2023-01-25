На Australian Open за російські прапори заарештували чотирьох людей
Тенісний турнір проходить у Мельбурні.
Поліція австралійського штату Вікторія заарештувала чотирьох людей після зустрічі 1/4 фіналу Australian Open-2023 між сербом Новаком Джоковичем із росіянином Андрієм Рубльовим.
Повідомляється, що вони розгорнули прапори РФ, які під час проведення цьогорічного Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонені.
Як повідомляє
Зазначимо, що під час поєдинку Джоковича та Рубльова активно підтримували фанати з Сербії, а на трибунах також були вивішені прапори так званої ДНР та літери "Z", яка є головним символом окупантів після вторгнення в Україну.
Нагадаємо, під час матчу першого кола Australian Open між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою (7:5, 6:7, 6:1) біля корту був помічений прапор РФ. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав організаторів вжити заходів, а після цього на Australian Open-2023 запровадили повну заборону прапорів Росії та Білорусі
Тенісистів із Росії та Білорусі допустили на турнір у Мельбурні у нейтральному статусі – без демонстрації національних символів.