ФІБА не допустить російські та білоруські клуби на турніри найближчим часом

Організація не бачить причин скасовувати санкції.

Генеральний секретар Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) Андреас Загкліс повідомив, що клуби з РФ та Білорусі не будуть допущені на турніри найближчим часом, інформує ZN.ua.

ФІБА не допустить російські та білоруські клуби на турніри найближчим часом
Андреас Загкліс
© fiba.com

Функціонер зробив заяву на Генеральній асамблеї ФІБА-Європа у Мюнхені:

"ФІБА постійна у своїх рішеннях щодо російських та білоруських клубів. Найближчим часом ми не допустимо їх до офіційних міжнародних змагань. Тим самим ФІБА висловлює повну солідарність з українським народом", – цитує Загкліса Федерація баскетболу України.

Участь у Генасамблеї також взяли президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, генсек ФБУ Володимир Драбіковський та почесний президент ФБУ Олександр Волков. Українська делегація та представники коаліції Польщі, країн Балтії та Північних країн покинули залу, коли виступала представниця Білорусі.

"Ми сподіваємося, що скоро війна завершиться, і ми знову житимемо і працюватимемо на благо баскетболу, як ми це робили раніше, і не озиратися на звуки повітряних тривог і боротьбу з агресором. Ми віримо, що врешті-решт ця війна завершиться і правда переможе багнюку", – сказав під час свого виступу Бродський.


Данило Слесь, ZN.ua





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