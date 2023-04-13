Міжнародний союз тріатлону повернув росіян та білорусів на турніри
Організація підтримала рекомендації МОК.
Виконавчий комітет Міжнародного союзу тріатлону (World Triathlon) ухвалив рішення повернути спортсменів із Росії та Білорусі на турніри під своєю егідою, інформує
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Виконком "підтримав рекомендації МОК скасувати зупинення участі представників двох країн у змаганнях після початку вторгнення Росії в Україну".
При цьому в World Triathlon зазначили, що йдеться про участь "незалежних нейтральних спортсменів та офіційних осіб із паспортами РФ та Білорусі".
Організація спільно з МОК працюватиме над створенням процедури перевірки нейтральності атлетів із двох країн.
Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.