Відповідь проросійській IBA: США та інші країни створили нову федерацію аматорського боксу
Діяльність World Boxing буде спрямована на збереження боксу в олімпійському русі.
США, Велика Британія та група інших країн оголосили про створення нової федерації аматорського боксу World Boxing, інформує
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Такий крок зроблено на тлі конфлікту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Метою є збереження боксу у програмі літніх Олімпіад.
До першого Конгресу World Boxing керуватимуть представники національних федерацій США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Філіппін та Швеції у рамках Тимчасового виконавчого комітету.
Нагадаємо, МОК позбавив турніри IBA статусу кваліфікаційних на Олімпіаду-2024. Президентом асоціації є росіянин Умар Кремльов, який допустив представників РФ та Білорусі на змагання під прапорами обох країн, скасувавши усі санкції у повному обсязі.
Крім того, основну частину видатків IBA покриває спонсорська угода з російською компанією "Газпром". У МОК також були питання до суддівства та інших видів діяльності IBA, а чоловічий та жіночий чемпіонати світу-2023 під егідою організації бойкотували США та низка країн Європи.