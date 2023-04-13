Відповідь проросійській IBA: США та інші країни створили нову федерацію аматорського боксу

Діяльність World Boxing буде спрямована на збереження боксу в олімпійському русі.

США, Велика Британія та група інших країн оголосили про створення нової федерації аматорського боксу World Boxing, інформує ZN.ua .

У боксерів-аматорів з'явиться вибір © Boxingscene

Про це повідомила пресслужба нової організації.

Такий крок зроблено на тлі конфлікту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Метою є збереження боксу у програмі літніх Олімпіад.

До першого Конгресу World Boxing керуватимуть представники національних федерацій США , Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Філіппін та Швеції у рамках Тимчасового виконавчого комітету.

Нагадаємо, МОК позбавив турніри IBA статусу кваліфікаційних на Олімпіаду-2024. Президентом асоціації є росіянин Умар Кремльов, який допустив представників РФ та Білорусі на змагання під прапорами обох країн, скасувавши усі санкції у повному обсязі.