Федерація фехтування Норвегії відмовилася відправляти спортсменів на турніри через допуск росіян та білорусів

З'явилася офіційна заява.

Федерація фехтування Норвегії повідомила про те, що бойкотуватиме турніри за участю атлетів із РФ та Білорусії, інформує ZN.ua .

Також було вирішено не організовувати щорічний етап Кубка світу © РИА Новости

"Федерація фехтування Норвегії, як і весь норвезький спорт, рішуче дистанціювалася від військових дій Росії в Україні. Після того, як на конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) було вирішено знову допустити росіян і білорусів, правління Федерації фехтування Норвегії вирішило не відправляти своїх спортсменів на турніри, де братимуть участь росіяни чи білоруси. Крім того, було вирішено не організовувати щорічний норвезький етап Кубка світу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) прийняла рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі знову виступати на турнірах під егідою організації.

Очікується, що зняття заборони FIE набуде чинності у квітні, після чого росіяни та білоруси зможуть поїхати на чемпіонати світу та Європи влітку та брати участь у відборі на Олімпіаду-2024 у Парижі.