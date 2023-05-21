Російські важкоатлети не виступатимуть у кваліфікації на Олімпіаду-2024

З боку РФ так і не надійшли необхідні документи.

Російські спортсмени, які виступають у важкій атлетиці, пропустять кваліфікацію на Олімпіаду-2024 у Парижі, інформує ZN.ua .

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Про це повідомив портал Inside the Games із посиланням на заяву Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF).

У IWF схвалили участь 13 спортсменів із Білорусі, але з Росії так і не надійшли необхідні документи щодо потенційних учасників. Термін подачі минув 15 травня.

Таким чином, росіян не опинилося у списку нейтральних спортсменів, які виступатимуть на Гран-прі у Гавані (Куба) з 8 по 18 червня. Важкоатлети, які не заявились на цей турнір, не зможуть виступити на Олімпіаді-2024.

Варто зазначити, що минулого тижня Федерація важкої атлетики Росії розкритикувала вимоги до спортсменів, які висунула IWF. У РФ назвали їх "дискримінаційними" і такими, що не відповідають Олімпійській хартії.

Нагадаємо, 28 березня МОК із низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт. До турнірів було допущено індивідуальних атлетів, тоді як у командних видах спорту заборона залишається в силі. Спортсмени не повинні бути помічені у публічній підтримці війни в Україні та не значитися в армійських організаціях.