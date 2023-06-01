Іспанські клуби відзначились унікальним досягненням у фіналах єврокубків

Команди з Іспанії виграли всі вирішальні матчі, в яких виступали, за більш як 20 років.

Іспанські команди виграли всі фінали єврокубків, у яких зустрічалися із представниками інших країн, починаючи з 2001 року, інформує ZN.ua.

Іспанські клуби відзначились унікальним досягненням у фіналах єврокубків
"Севілья" є рекордсменом Ліги Європи
© sevillafc.es

Про це повідомляє OptaJoe.

18 останніх фіналів із неіспанськими командами завершувалися перемогами представників Ла Ліги. Напередодні "Севілья" у серії пенальті здолала італійську "Рому" та здобула трофей Ліги Європи.

Остання поразка іспанської команди проти представника іншої країни відбулася ще в сезоні 2001/02 у фіналі Ліги чемпіонів, коли "Валенсія" програла "Баварії" (1:1, 4:5 – пенальті).

Варто зазначити, що до цієї серії також входить перемога "Севільї" над "Дніпром" (3:2) у фіналі ЛЄ сезону-2014/15.

"Севілья" виграла свій сьомий трофей Ліги Європи, що є рекордом турніру.


Данило Слесь, ZN.ua





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