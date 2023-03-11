"Барселоні" загрожує виключення з єврокубків та пониження в класі – ЗМІ

Прокуратура висунула звинувачення проти клубу у справі про корупцію, інформує ZN.ua.

"Барселону" звинуватили у підкупі суддівського корпусу
© Barcelona FC

Прокуратура звинуватила каталонську "Барселону" у підкупі колишнього віцепрезидента суддівського комітету чемпіонату Іспанії Хосе Негрейри, повідомляє COPE.

За інформацією джерела, прокурори також звинуватили самого Негрейру, колишніх президентів "Барси" Жозепа Бартомеу та Сандро Розеля, а також колишніх директорів клубу Оскара Грау та Альберта Солера.

Усіх звинувачують у корупції у сфері спорту, недобросовісному адмініструванні та фальсифікації документів. Слідство вважає, що "Барселона" робила виплати компанії Негрейри з 2011 по 2018 рік на загальну суму 8,4 мільйона євро в обмін на лояльність суддів під час матчів Ла Ліги.

Як повідомляє La Vanguardia, "Барселоні" загрожує штраф, пониження у класі та навіть ліквідація клубу. Проте юристи вважають останній сценарій малоймовірним. Каталонська прокуратура має довести факт виплати хабарів Негрейрі з метою отримання вигоди на футбольному полі.

Також "Барса" може отримати додаткове покарання від УЄФА у вигляді виключення з єврокубків.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Зінченка вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"Зінченка вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"
Усик відповів на вимоги Ф'юрі, команди боксерів досягли угодиУсик відповів на вимоги Ф'юрі, команди боксерів досягли угоди
"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою
Зінченко допоміг "Арсеналу" здобути видовищну перемогу і став одним із найкращих гравців матчуЗінченко допоміг "Арсеналу" здобути видовищну перемогу і став одним із найкращих гравців матчу
Міжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два рокиМіжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два роки
Блок рекламы


Похожие новости
Росія отримає бали від УЄФА у таблиці коефіцієнтів, незважаючи на відсутність єврокубківРосія отримає бали від УЄФА у таблиці коефіцієнтів, незважаючи на відсутність єврокубків
Українському ексфутболісту та тренеру загрожує довічна дискваліфікація за співпрацю з окупантамиУкраїнському ексфутболісту та тренеру загрожує довічна дискваліфікація за співпрацю з окупантами
Визначилися потенційні суперники "Шахтаря" та "Дніпра-1" у плей-офф єврокубківВизначилися потенційні суперники "Шахтаря" та "Дніпра-1" у плей-офф єврокубків
"Динамо" зіграло внічию з кіпріотами та вилетіло з єврокубків"Динамо" зіграло внічию з кіпріотами та вилетіло з єврокубків
Українець Лунін допоміг "Реалу" обіграти "Барселону" в Ель КласікоУкраїнець Лунін допоміг "Реалу" обіграти "Барселону" в Ель Класіко
"Реал" – "Барселона": де і коли дивитися Ель-Класіко"Реал" – "Барселона": де і коли дивитися Ель-Класіко
Королі для "Шахтаря", старі друзі для "Динамо" та вендетта для "Дніпра-1": підсумки жеребкування єврокубківКоролі для "Шахтаря", старі друзі для "Динамо" та вендетта для "Дніпра-1": підсумки жеребкування єврокубків
Відомому німецькому футболісту загрожує тюремний термін за домашнє насильствоВідомому німецькому футболісту загрожує тюремний термін за домашнє насильство
Визначились можливі суперники "Зорі" та "Дніпра-1" у кваліфікації єврокубківВизначились можливі суперники "Зорі" та "Дніпра-1" у кваліфікації єврокубків
"Барселона" та "Реал" провели Ель Класіко в США"Барселона" та "Реал" провели Ель Класіко в США
Последние новости
Подгружаем последние новости