"Барселоні" загрожує виключення з єврокубків та пониження в класі – ЗМІ

Прокуратура звинуватила каталонську "Барселону" у підкупі колишнього віцепрезидента суддівського комітету чемпіонату Іспанії Хосе Негрейри, повідомляє COPE.

За інформацією джерела, прокурори також звинуватили самого Негрейру, колишніх президентів "Барси" Жозепа Бартомеу та Сандро Розеля, а також колишніх директорів клубу Оскара Грау та Альберта Солера.

Усіх звинувачують у корупції у сфері спорту, недобросовісному адмініструванні та фальсифікації документів. Слідство вважає, що "Барселона" робила виплати компанії Негрейри з 2011 по 2018 рік на загальну суму 8,4 мільйона євро в обмін на лояльність суддів під час матчів Ла Ліги.

Як повідомляє La Vanguardia, "Барселоні" загрожує штраф, пониження у класі та навіть ліквідація клубу. Проте юристи вважають останній сценарій малоймовірним. Каталонська прокуратура має довести факт виплати хабарів Негрейрі з метою отримання вигоди на футбольному полі.

Також "Барса" може отримати додаткове покарання від УЄФА у вигляді виключення з єврокубків.