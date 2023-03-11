"Барселоні" загрожує виключення з єврокубків та пониження в класі – ЗМІ
Прокуратура висунула звинувачення проти клубу у справі про корупцію, інформує
Прокуратура звинуватила каталонську "Барселону" у підкупі колишнього віцепрезидента суддівського комітету чемпіонату Іспанії Хосе Негрейри,
За інформацією джерела, прокурори також звинуватили самого Негрейру, колишніх президентів "Барси" Жозепа Бартомеу та Сандро Розеля, а також колишніх директорів клубу Оскара Грау та Альберта Солера.
Усіх звинувачують у корупції у сфері спорту, недобросовісному адмініструванні та фальсифікації документів. Слідство вважає, що "Барселона" робила виплати компанії Негрейри з 2011 по 2018 рік на загальну суму 8,4 мільйона євро в обмін на лояльність суддів під час матчів Ла Ліги.
Як
Також "Барса" може отримати додаткове покарання від УЄФА у вигляді виключення з єврокубків.