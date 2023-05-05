Збірна України з керлінгу вперше в історії підвищилася у класі на чемпіонаті Європи

Українці виграли турнір.

Чоловіча збірна України з керлінгу вперше в історії виграла чемпіонат Європи-2023 у Дивізіоні С, який проходив у Великій Британії

Збірна України з керлінгу вперше в історії підвищилася у класі на чемпіонаті Європи
Українці тріумфували у Великій Британії
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У рамках групового раунду Україна перемогла Грузію (17:4), Грецію (11:5), Ліхтенштейн (14:0), Хорватію (7:2), Словенію (9:7), Андорру (8:5), а також Україна поступилася Польщі (2:8), інформує ZN.ua.

У плей-офф у півфіналі українці обіграли Словенію (6:4), а у вирішальному поєдинку турніру розгромили команду Ліхтенштейна (10:2).

У складі збірної України виступали Едуард Ніколов, Ярослав Щур, Артем Сугак, Владислав Коваль та Артем Гасінець.

Таким чином, цей тріумф дозволив збірній України підвищитись у класі до Дивізіону В.

Попереднім найкращим результатом чоловічої збірної України було срібло ЧЄ-2022 у Дивізіоні С.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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