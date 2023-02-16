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2023-02-16
Росія отримає бали від УЄФА у таблиці коефіцієнтів, незважаючи на відсутність єврокубків
Буде проведено підрахунок.
Росія отримає очки у таблицю коефіцієнтів, повідомляє
Росія отримає мінімальну кількість очок на основі останніх 5 сезонів (4,333 бали), але до таблиці їх додадуть після завершення єврокубкового сезону 2022/23.
На цей момент Росія посідає 23 місце. Україна у рейтингу йде на 16-й позиції.
Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.
Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних заходів на своїй території під егідою обох організацій.
Олексій Леонічев, ZN.ua