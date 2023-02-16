Росія отримає бали від УЄФА у таблиці коефіцієнтів, незважаючи на відсутність єврокубків

Росія отримає очки у таблицю коефіцієнтів, повідомляє прес-служба УЄФА.

Росія отримає мінімальну кількість очок на основі останніх 5 сезонів (4,333 бали), але до таблиці їх додадуть після завершення єврокубкового сезону 2022/23.

На цей момент Росія посідає 23 місце. Україна у рейтингу йде на 16-й позиції.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.