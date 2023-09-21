Росія не виплатила внесок у Всесвітнє антидопінгове агентство

Окупанти не заплатили велику суму грошей.

Росія залишилася єдиною з великих країн-плательниць, які не сплатили внесок у Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) за 2023 рік, інформує ZN.ua .

© BBC

До великих платників відносять ті країни, щорічний внесок яких для Всесвітньої антидопінгової агенції перевищує 1 млн. доларів.

До таких країн належать Росія, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, США , Канада, Японія. Усі ці країни, окрім Росії, вже сплатили внески за 2023 рік. Внесок Росії, який вона має сплатити WADA, становить 1 267 023 доларів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Міжнародний олімпійський комітет усунув представників Росії та Білорусі від усіх видів спорту.

У нейтральному статусі продовжили виступати лише тенісисти, а цього року атлетам із двох країн дозволили повернутися до індивідуальних турнірів у нейтральному статусі і лише тим, хто публічно не підтримав війну.