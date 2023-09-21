Росія не виплатила внесок у Всесвітнє антидопінгове агентство

Окупанти не заплатили велику суму грошей.

Росія залишилася єдиною з великих країн-плательниць, які не сплатили внесок у Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) за 2023 рік, інформує ZN.ua.

Росія не виплатила внесок у Всесвітнє антидопінгове агентство
© BBC

До великих платників відносять ті країни, щорічний внесок яких для Всесвітньої антидопінгової агенції перевищує 1 млн. доларів.

До таких країн належать Росія, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, США, Канада, Японія. Усі ці країни, окрім Росії, вже сплатили внески за 2023 рік. Внесок Росії, який вона має сплатити WADA, становить 1 267 023 доларів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Міжнародний олімпійський комітет усунув представників Росії та Білорусі від усіх видів спорту.

У нейтральному статусі продовжили виступати лише тенісисти, а цього року атлетам із двох країн дозволили повернутися до індивідуальних турнірів у нейтральному статусі і лише тим, хто публічно не підтримав війну.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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