"Динамо" зіграло внічию з кіпріотами та вилетіло з єврокубків

У четвер, 27 жовтня, у рамках п'ятого туру групового турніру Ліги Європи на Кіпрі відбувся матч між АЕКом Ларнака та київським "Динамо".

У першому таймі команди обмінялися голами – спочатку господарі відзначилися неймовірним ударом боковими ножицями, а наприкінці тайму Ванат зумів продавити суперника у штрафному майданчику та зрівняти результат.

У другому таймі "Динамо" спробувало підняти темп, проте забити не змогла, а навпаки пропустило двічі – помилками в обороні українського клубу скористалися Лопеш та Альтман – 3:1.

Кияни зуміли показати характер і зрівняти результат наприкінці – дублем відзначився Гармаш.

АЕК Ларнака - "Динамо" - 3: 3

Голи: Альтман, 27, 72, Лопеш, 52 - Ванат 45, Гармаш, 82, 90+3

"Динамо" набрало перше очко у п'яти матчах ЛЄ і втратило всі шанси на вихід у єврокубкову весну у Лізі конференцій.

У заключному турі групи ЛЄ "Динамо" 3 листопада у Польщі зустрінеться із турецьким "Фенербахче".