"Челсі" Мудрика та "Евертон" Миколенка зіграли внічию в АПЛ

У суботу, 18 березня, у рамках матчу 28-го туру англійської Прем'єр-ліги зустрічалися "Челсі" та "Евертон".

Поєдинок на "Стемфорд Брідж" завершився внічию 2:2. Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик провів весь матч на лаві для запасних, а український захисник "Евертона" Віталій Міколенко з'явився на полі на 84-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, "Челсі" у січні заплатив "Шахтарю" за Михайла Мудрика 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів прописано в угоді бонусами. Футболіст підписав контракт із топ-клубом АПЛ на 8,5 років.

22-річний українець провів у складі "Челсі" сім матчів та відзначився однією гольовою передачею.

Для Віталія Миколенка ця гра стала 27-ю у всіх турнірах за "ірисок" у поточному сезоні. 23-річний українець перейшов до "Евертона" з "Динамо" у січні 2022-го року.

Команда Грема Поттера займає десяте місце в АПЛ. "Евертон" йде на 15-й позиції.