Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"
Український вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик виконує вправи в залі, ймовірно готуючись до недільного матчу АПЛ проти «Тоттенгема».
Незадоволені останніми іграми Мудрика фанати "Челсі" вважають, що Михайлу треба звернути увагу на інші свої якості, над якими треба попрацювати в першу чергу:
"Чому він робить станову тягу, я цього не розумію?";
"Працюй над своїм першим дотиком м'яча. Серйозно, я навіть не збираюсь гейтити";
"Спочатку він повинен навчитися контролювати м'яч";
"Хлопче, ти прийшов грати у футбол, а не бути британським стронгестменом";
"Краще б побачити його виступ на полі, ніж у спортзалі";
"Не зміг виконати простий пас, але може тренуватися з увімкненими камерами";
"Підписали українського важкоатлета за 100 мільйонів".
No days off for Mykhailo Mudryk. ?— London Is Blue Podcast ???? (@LondonBluePod)
pic.twitter.com/c2dzRtTrwe February 22, 2023
Відзначимо, "Челсі" придбав Михайла Мудрика за рекордні для українського футболу 100 мілйонів євро. За 5 матчів українець не зміг відзначитись результативними діями.
Хоча, треба зауважити, наразі англійська команда переживає далеко не найкращі часи і посідає ганебне 10 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-Ліги після 23 зіграних матчів.