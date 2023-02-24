Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"

Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"

Український вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик виконує вправи в залі, ймовірно готуючись до недільного матчу АПЛ проти «Тоттенгема».

Відео з'явилося у інстаграмі футболіста і було поширено по іншим соцмережам.

Незадоволені останніми іграми Мудрика фанати "Челсі" вважають, що Михайлу треба звернути увагу на інші свої якості, над якими треба попрацювати в першу чергу:

"Чому він робить станову тягу, я цього не розумію?";

"Працюй над своїм першим дотиком м'яча. Серйозно, я навіть не збираюсь гейтити";

"Спочатку він повинен навчитися контролювати м'яч";

"Хлопче, ти прийшов грати у футбол, а не бути британським стронгестменом";

"Краще б побачити його виступ на полі, ніж у спортзалі";

"Не зміг виконати простий пас, але може тренуватися з увімкненими камерами";

"Підписали українського важкоатлета за 100 мільйонів".

No days off for Mykhailo Mudryk. ? pic.twitter.com/c2dzRtTrwe

— London Is Blue Podcast ???? (@LondonBluePod) February 22, 2023

Відзначимо, "Челсі" придбав Михайла Мудрика за рекордні для українського футболу 100 мілйонів євро. За 5 матчів українець не зміг відзначитись результативними діями.

Хоча, треба зауважити, наразі англійська команда переживає далеко не найкращі часи і посідає ганебне 10 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-Ліги після 23 зіграних матчів.


Олексій Іонов, politeka.net





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