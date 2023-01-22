У "Челсі" оцінили дебютний матч Мудрика

Наставник "Челсі" Грем Поттер поділився своєю думкою про дебют новачка команди Михайла Мудрика в матчі 21 туру АПЛ проти "Ліверпуля" (0:0).

Українець вийшов на заміну у другому таймі на 55-й хвилині.

"Дебют Мудрика справді вийшов хорошим. Він з нами всього кілька днів. Він стане тільки кращим. Чим довше він буде з нами, тим більше ми розумітимемо один одного. Але є багатообіцяючі ознаки. Він підніме вболівальників зі своїх сидінь. Його дриблінг на дійсно високому рівні. Він знає, де гол.

45 хвилин – це максимум, який ми планували надати йому сьогодні. 35 хвилин – близько до ідеалу. Ми вважали, що це є вірним моментом, щоб залучити його. Він у формі, він багато тренувався. Але він не грав із листопада, тому випустити його у стартовому складі було ризиковано. Я радий, що він отримав свої перші хвилини і розпочав свою кар'єру в "Челсі", – цитує Поттера Tribuna.com.

Нагадаємо, "Челсі" заплатив "Шахтарю" за Михайла Мудрика 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів прописано в угоді бонусами. Футболіст підписав контракт із топ-клубом АПЛ на 8,5 років.