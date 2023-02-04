Миколенко та Зінченко зіграли один проти одного в українському дербі в АПЛ

Команди українців зіграли в Англії.

Миколенко та Зінченко зіграли один проти одного в українському дербі в АПЛ
Перемогла команда Миколенка
© Sky Sports

У суботу, 4 січня, в рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги зустрічалися "Евертон" та"Арсенал".

У стартових складах команд на поле вийшли українські футболісти "Евертона" Віталій Міколенко та "Арсеналу" Олександр Зінченко, які провели повні поєдинки.

Сама зустріч завершилася несподіваною перемогою команди Миколенка з рахунком 1:0.

Для Віталія ця гра стала 22-ю у всіх турнірах за "ірисок" у поточному сезоні. Олександр зіграв у 17-му поєдинку за "канонірів".

"Арсенал" йде на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії, а "Евертон" піднявся на 17-й рядок.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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