"Шахтар" офіційно повідомив про близькість трансферу Мудрика до "Челсі"

Донецький "Шахтар" повідомив про успішні переговори з лондонським "Челсі" щодо трансферу півзахисника збірної України Михайла Мудрика.

"Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов та співвласник ФК "Челсі" Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до "Челсі". Сторони дуже близькі до трансферу футболіста до "Челсі", – сказано в офіційному повідомленні на сторінці "гірників" у Twitter .

За даними інсайдера Фабріціо Романо, 22-річний футболіст уже вилетів до Лондона для завершення угоди. Очікується, що гравець підпише контракт до 2030 року.

Раніше основним претендентом на Мудрика вважався "Арсенал", але "Челсі" вдалося зробити вигіднішу пропозицію. За інформацією The Athletic, "Шахтар" отримає 70 мільйонів євро у вигляді фіксованої суми, а ще 40 мільйонів будуть прописані як бонуси.

Нагадаємо, що контракт Михайла Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Нинішнього сезону на його рахунку 18 матчів, 10 голів та 8 асистів у всіх турнірах.