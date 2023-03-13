"Українське дербі у Франції": Маліновський "Марселя" зіграв внічию зі "Страсбуром" Соболя

Українські футболісти зіграли один проти одного.

"Марсель" Маліновського втратив перемогу у меншості, ведучи з рахунком 2:0
© OM

У матчі 27-го туру чемпіонату Франції на стадіоні "Велодром" зустрілися "Марсель" та "Страсбур", за які виступають українські футболісти Руслан Маліновський та Едуард Соболь.

Руслан вийшов на поле з перших хвилин у складі "Марселя", а на 49-й хвилині взяв участь у голі своєї команди – Маліновський потужно приклався зі штрафного, голкіпер відбив перед собою, а Мбемба встиг першим на добиванні та відкрив рахунок у поєдинку.

Маліновського замінили на 81-й хвилині поєдинку. Зазначимо, що український захисник "Страсбура" Соболь вийшов на заміну на 67-й хвилині, а матч завершився з рахунком 2:2.

Маліновський провів 13-й матч за "Марсель", на його рахунку 2 голи. Для Соболя ця зустріч стала восьмою у складі "Страсбура", у його активі 1 асист.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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