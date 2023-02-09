Український футболіст "Марселя" Маліновський забив ПСЖ

Український півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський відзначився голом у ворота ПСЖ у 1/8 фіналу Кубка Франції.

Українець вийшов на поле "Велодрома" з перших хвилин, а на 57-й хвилині зробив рахунок 2:1 на користь "Марселя". Руслан першим був на підборі після заблокованого удару і пробив точно з лінії штрафного майданчика.

Цей гол став переможним, а тепер команда українця зіграє у чвертьфіналі турніру.

Нагадаємо, Руслан Маліновський перейшов до "Марселя" з італійської "Аталанти" у першій половині січня на правах оренди з правом викупу.

Інсайдери повідомляли, що влітку "Марсель" зможе викупити гравця за 10 мільйонів євро. Ще 3 мільйони будуть прописані як бонуси, серед яких вихід команди до Ліги чемпіонів.

У складі марсельського клубу Маліновський зіграв уже сім матчів і відзначився двома голами.