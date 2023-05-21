Українець Маліновський відзначився дебютним гольовим пасом за "Марсель"

Команда півзахисника при цьому програла.

Футболіст збірної України Руслан Маліновський відзначився результативною передачею за "Марсель" у матчі 36-го туру чемпіонату Франції, інформує ZN.ua.

Українець Маліновський відзначився дебютним гольовим пасом за
© OM

Команда українця гостювала у "Лілля". Маліновський на 29-й хвилині асистував Жонатану Клоссу, який увійшов до штрафного майданчика суперника і переграв голкіпера. У підсумку цей гол виявився єдиним для "Марселя", а "Лілль" забив двічі у другому таймі та переміг із рахунком 2:1.

Відео гола з передачі Маліновського доступне за посиланням.

Для 30-річного Руслана Маліновського це перший гольовий пас за французький клуб. Також на його рахунку 2 голи у 21 матчі Ліги 1 та Кубка Франції.

Нагадаємо, українець перейшов до "Марселя" з "Аталанти" у січні на правах оренди з обов'язковим правом викупу.


Данило Слесь, ZN.ua





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