Молодий український футболіст відзначився двома асистами у Шотландії

Українець допоміг своїй команді перемогти.

Молодий півзахисник "Фалкірка" Максим Кучерявий відзначився двома асистами у матчі третього за рангом дивізіону Шотландії, інформує ZN.ua .

Українець провів результативний матч © Фото из соцсетей

Українець зробив дві гольові передачі ще в першому таймі, а його команда перемогла "Аллоа" у матчі 34 туру чемпіонату з рахунком 3:1.

Зазначимо, що 20-річний Кучерявий зараз грає на правах оренди за "Фалкірк, а наприкінці сезону повернеться оренди повернеться до "Сент-Джонстона".

Українець цього сезону зіграв 11 матчів, забив 1 гол і віддав 3 асисти. "Фалкірк" зараз йде 2-м у турнірній таблиці, що дозволяє клубу зіграти у плей-офф за право підвищитися у класі.