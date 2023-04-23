Молодий український футболіст відзначився двома асистами у Шотландії

Українець допоміг своїй команді перемогти.

Молодий півзахисник "Фалкірка" Максим Кучерявий відзначився двома асистами у матчі третього за рангом дивізіону Шотландії, інформує ZN.ua.

Молодий український футболіст відзначився двома асистами у Шотландії
Українець провів результативний матч
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Українець зробив дві гольові передачі ще в першому таймі, а його команда перемогла "Аллоа" у матчі 34 туру чемпіонату з рахунком 3:1.

Зазначимо, що 20-річний Кучерявий зараз грає на правах оренди за "Фалкірк, а наприкінці сезону повернеться оренди повернеться до "Сент-Джонстона".

Українець цього сезону зіграв 11 матчів, забив 1 гол і віддав 3 асисти. "Фалкірк" зараз йде 2-м у турнірній таблиці, що дозволяє клубу зіграти у плей-офф за право підвищитися у класі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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