Ярмоленко відзначився черговою результативною дією в ОАЕ

Гольова передача не допомогла його команді перемогти.

Вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився результативною передачею у матчі 24-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Бані Яс", інформує ZN.ua.

Ярмоленко відзначився черговою результативною дією в ОАЕ
Ярмоленко зіграв 67 хвилин
© Al Ain FC

33-річний українець вийшов на поле у стартовому складі, а на 61-й хвилині асистував Суф'яну Раїмі.

Сам матч завершився з рахунком 2:2. "Аль-Айн" йде на другому місці в чемпіонаті ОАЕ, поступаючись "Аль-Ахлі" трьома очками за два тури до кінця турніру.

Нагадаємо, минулого літа Ярмоленко залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му. Андрій у Лондоні забив 13 м'ячів у 86 матчах за "молотобійців".

Загалом за "Аль-Айн" Ярмоленко провів 28 матчів, у який забив дев'ять голів і віддав сім результативних передач.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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