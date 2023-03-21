Колишній легендарний футболіст "Барселони" відзначився дублем за тюремну команду

Гравець перебуває під вартою.

Колишній легендарний футболіст
Алвес перебуває у в'язниці у Каталонії
© cbf.com.br

Колишній захисник "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвес грає у футбол у в'язниці.

Як повідомляє Servimedia, в одному з тюремних матчів він зробив дубль. Він має добрі стосунки з іншими в'язнями, він часто роздає автографи.

Нагадаємо, наприкінці січня Дані Алвеса заарештували за підозрою у сексуальному насильстві. Відвідувачка одного із нічних клубів Барселони звинуватила 39-річного бразильського футболіста у зґвалтуванні.

У лютому суд відмовив Дані Алвесу у внесенні застави, футболіст перебуватиме у в'язниці під час розгляду справи. Йому може загрожувати до 12 років ув'язнення.

Дані Алвес більшу частину своєї кар'єри провів у Європі та відомий за виступами за "Севілью", "Барселону", "Ювентус" та ПСЖ.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Федерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусамиФедерація тенісу України виступила проти повної заборони участі у турнірах з росіянами та білорусами
Українська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війнуУкраїнська олімпійська чемпіонка з біатлону відмовилася завершувати кар'єру, щоб не йти на війну
Українські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від ОлімпіадиУкраїнські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від Олімпіади
Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"
Жіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світуЖіноча збірна України з фехтування вперше з 2019 року виграла командну медаль Кубка світу
Блок рекламы


Похожие новости
Зірковий англійський футболіст не зіграє проти збірної УкраїниЗірковий англійський футболіст не зіграє проти збірної України
Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"Український футболіст Циганков оформив дубль за іспанську "Жирону"
Два основні футболісти "Шахтаря" не зіграють проти АнгліїДва основні футболісти "Шахтаря" не зіграють проти Англії
Колишній футболіст молодіжної збірної України виступатиме за МолдовуКолишній футболіст молодіжної збірної України виступатиме за Молдову
В іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України ЦиганковаВ іспанському клубі відзначили яскраву гру футболіста збірної України Циганкова
Мудрик відзначився першою результативною дією у складі "Челсі"Мудрик відзначився першою результативною дією у складі "Челсі"
Український футболіст провів вдалий матч у чемпіонаті ПольщіУкраїнський футболіст провів вдалий матч у чемпіонаті Польщі
Зінченка вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"Зінченка вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"
Футболіст "Шахтаря" забив гол у п'ятому матчі поспіль за клуб АПЛФутболіст "Шахтаря" забив гол у п'ятому матчі поспіль за клуб АПЛ
Ротань викликав 26 футболістів до збірної України для підготовки до матчу з АнглієюРотань викликав 26 футболістів до збірної України для підготовки до матчу з Англією
Последние новости
Подгружаем последние новости