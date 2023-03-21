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2023-03-21
Колишній легендарний футболіст "Барселони" відзначився дублем за тюремну команду
Гравець перебуває під вартою.
Алвес перебуває у в'язниці у Каталонії© cbf.com.br
Колишній захисник "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвес грає у футбол у в'язниці.
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Нагадаємо, наприкінці січня Дані Алвеса заарештували за підозрою у сексуальному насильстві. Відвідувачка одного із нічних клубів Барселони звинуватила 39-річного бразильського футболіста у зґвалтуванні.
У лютому суд відмовив Дані Алвесу у внесенні застави, футболіст перебуватиме у в'язниці під час розгляду справи. Йому може загрожувати до 12 років ув'язнення.
Дані Алвес більшу частину своєї кар'єри провів у Європі та відомий за виступами за "Севілью", "Барселону", "Ювентус" та ПСЖ.
Олексій Леонічев, ZN.ua