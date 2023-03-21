Колишній легендарний футболіст "Барселони" відзначився дублем за тюремну команду

Колишній захисник "Барселони" та збірної Бразилії Дані Алвес грає у футбол у в'язниці.

Як повідомляє Servimedia , в одному з тюремних матчів він зробив дубль. Він має добрі стосунки з іншими в'язнями, він часто роздає автографи.

Нагадаємо, наприкінці січня Дані Алвеса заарештували за підозрою у сексуальному насильстві. Відвідувачка одного із нічних клубів Барселони звинуватила 39-річного бразильського футболіста у зґвалтуванні.

У лютому суд відмовив Дані Алвесу у внесенні застави, футболіст перебуватиме у в'язниці під час розгляду справи. Йому може загрожувати до 12 років ув'язнення.

Дані Алвес більшу частину своєї кар'єри провів у Європі та відомий за виступами за "Севілью", "Барселону", "Ювентус" та ПСЖ.